Dünya şampiyonu eski milli güreşçi ve antrenör Hüseyin İldem, Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden İldem'in cenazesi memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Esenli köyüne getirildi.Esenli Köyü Cemevi'nde dua edilip helallik alınmasının ardından İldem'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.Cenaze törenine, Hüseyin İldem'in milli güreşçi çocukları Cenk ve Kansu İldem, yakınları ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, güreş camiasından isimler ve vatandaşlar katıldı.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, camia olarak üzgün olduklarını söyledi.Taha Akgül, şunları kaydetti:"Duyduğumuzda inanamadık. Hüseyin hocam, Türk güreşine önemli katkılar sunmuş, önemli madalyalar kazanmış, önemli sporcular yetiştirmiş bir hocamız. Aynı zamanda evlatları Cenk ve Kansu İldem ülkemize çok büyük şampiyonluklar, sayısız madalyalar kazandırmış iki tane aslan gibi evladı. Bizim için çok önemli bir değerdi. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyoruz. Onu en çok yakınları anlar ama camia olarak biz de bu acıyı hissediyoruz. Biz de İldem ailesinin her zaman yanındayız. Köyünde defin işlemi yapıldı. Bizim de camia olarak bu günlerde birlik olmamız, kenetlenmemiz lazım. Bugün hocamızı defnettik, başımız sağ olsun."