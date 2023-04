Hüseyin Eroğlu: 'Şampiyonluğa koşuyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Pendikspor'u 4-2 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Samsunspor emin adımlarla şampiyonluğa yürümeye hatta koşmaya başladı." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti taraftarlara armağan etti.



Pendikspor'un ligin iyi takımlarından olduğuna işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:



"Çok önemli bir maçtı bizim için. Kazandığımız için çok mutluyum. Skor üstünlüğü yakaladıktan sonra bir anlık hatadan dolayı on kişi kaldık. Yaklaşık 85 dakika veya 90 dakika rakibe karşı on kişi mücadele ettik ve üç gol attık. Bu aslında çok anlamlı. Alim'in atılması ister istemez takımın dengesini biraz daha bozdu ve ilk yarı biterken iki sıfırı koruyarak girseydik oyun anlamında biraz daha sıkıntı yaşamazdık. Ama 2-1 sonra biraz daha topun rakipte kalması biraz daha savunmada kalmamızı gerektirdi. 2-2 oldu ama biz de hamlelerimizi yaparak rakibe tehdit oluşturmaya başladık. Maçta 3-2'yi yakaladıktan sonra o an yine baskıyı yapıp, dördüncü golü bulduk."



Eroğlu, peş peşe 7. galibiyeti aldıklarını vurgulayarak, "Emin adımlarla zirveye doğru gidiyoruz. Keyifli bir gündü bizim için. Zordu ama keyifliydi. Tekrar oyuncularımla gurur duyuyorum. Şu an zirve yürüyüşümüz devam ediyor. Samsunspor bu yıl Süper Lig'de olacak. Ama tabii ki geri kalan maçlar var. Onları da almamız gerekiyor. Ama şu an Samsunspor emin adımlarla şampiyonluğa yürümeye hatta koşmaya başladı." ifadelerini kullandı.





