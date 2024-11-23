Hull City'nin galibiyet hasreti sekiz maça çıktı!

ingiltere Championshp'in 16. hafta karşılaşmasında Hull City, Luton Town'a konuk oldu. Kenilworth Road Stadyumu'ndaki maçta konuk ekip Hull City, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Luton Town'a galibiyeti getiren tek golü 33'te Mark McCuinness kaydetti.
Hull City, bu mağlubiyetin ardından ligde 8 maç üst üste galip gelemedi.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City bu maçın ardından 15 puanda kaldı. Luton Town puanını 18'e yükseltti.
İngiltere Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, Sheffield Wednesday'i konuk edecek. Luton Town, Leeds United deplasmanına gidecek.
Luton Town'a galibiyeti getiren tek golü 33'te Mark McCuinness kaydetti.
Hull City, bu mağlubiyetin ardından ligde 8 maç üst üste galip gelemedi.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City bu maçın ardından 15 puanda kaldı. Luton Town puanını 18'e yükseltti.
İngiltere Championship'in bir sonraki haftasında Hull City, Sheffield Wednesday'i konuk edecek. Luton Town, Leeds United deplasmanına gidecek.