Hull City, Erol Bulutlu Cardiff'i 3 golle üzdü!

İngiltere Championship 41. hafta maçında Hull City, Erol Bulut'un ekibi Cardiff'i 3-1 mağlup ederek 6 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hull City, Erol Bulutlu Cardiff'i 3 golle üzdü!
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06 Nisan 2024 18:57
İngiltere Championship 41. hafta maçında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City ile Hull City karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hull City 3-1 kazandı. 

Hull City'e galibiyeti getiren golleri 32 ve 44. dakikada Fabio Carvalho, 59. dakikada Philogene-Bidace kaydetti. Hull City'de ikinci golün asistini Ozan Tufan kaydetti. Cardiff'in tek golü 57. dakikada. Ahearne-Grant'tan geldi. 

Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür, karşılaşmada 76 dakika süre aldı. 

Bu sonuçla birlikte Hull City 6 maç sonra kazanarak puanını 61 yaptı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff ise 56 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki karşılaşmasında Hull City, evinde Middlesbrough'u ağırlayacak. Cardiff, Birmingham deplasmanına gidecek.

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