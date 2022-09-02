Hull City, Chelsea'den iki transfer yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea'den iki transfere imza attı.
Championship ekibi, Londra devinden 19 yaşındaki orta saha Xavier Simons ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harvey Vale'nin bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
Hull City, transfer döneminde; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri kadrosuna katmıştı.
Championship ekibi, Londra devinden 19 yaşındaki orta saha Xavier Simons ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harvey Vale'nin bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
Hull City, transfer döneminde; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri kadrosuna katmıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ