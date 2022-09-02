Hull City, Chelsea'den iki transfer yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea'den Xavier Simons ve Harvey Vale'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Hull City, Chelsea'den iki transfer yaptı
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02 Eylül 2022 00:33
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Chelsea'den iki transfere imza attı.

Championship ekibi, Londra devinden 19 yaşındaki orta saha Xavier Simons ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harvey Vale'nin bir sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Hull City, transfer döneminde; Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Doğukan Sinik, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan gibi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimleri kadrosuna katmıştı.




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