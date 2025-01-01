Hull City, 90+3'te yıkıldı

İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City konuk ettiği Middlesbrough'a 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hull City, 90+3'te yıkıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2025 22:31
İngiltere Championship'in 25. haftasında Hull City, Middlesbrough'u konuk etti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

Middlesbrough'a galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Alex Gilbert kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Hull City, 22  puanla 22. sırada kaldı. Middlesbrough ise 40 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti.

Hull City'de Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Joao Pedro 70, milli futbolcu Abdülkadir Ömür ise 59. dakikada oyunda kaldı.

İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City, Leeds United'ı konuk edecek.  Middlesbrough ise Cardiff'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery