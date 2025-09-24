23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
1-1
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
4-2
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
1-1
23 Eylül
Espanyol-Valencia
2-2
23 Eylül
Levante-Real Madrid
1-4
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
1-2
23 Eylül
Wolves-Everton
2-0

Hugo Almeida: "Önümüze bakacağız"

Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, Iğdır FK karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Eylül 2025 00:44
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeid, Iğdır mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli genç teknik adam, Iğdır'ın ilk yarı istediği gibi oynadığını belirterek, "Hızlı kanat oyuncuları vardı, koşu yollarına top isteyen oyunculardı. Hafta boyunca idmanlarda bunu çalışmıştık. Oyuncuların ne yapması gerektiğini biliyorlardı ama ilk yarının son dakikalarına doğru bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem bu kararı bizim lehimize vermedi." diye konuştu.

İkinci yarıda değişiklikler yaparak oyuna müdahale ettiğini anlatan Almeida, şunları ifade etti:

"Sistemi değiştirdim. Kanatları durdurma üzerine planlar yapmıştık. Sonrasında rakip kırmızı kart gördü, net bir kırmızı karttı ama hakem çok inceledi. Sonrasında biz 3-3'ü aradık, pozisyonlar bulduk. dördüncü golü attı Iğdır. 2-3 oyuncum daha sakatlandı maalesef. Yani bildiğiniz hastaneye döndü takımımız ama devam edeceğiz. Bugün 3 puan daha kaybettik ama önümüze bakacağız mecburuz, futbol böyle."


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
