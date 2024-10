Charlotte Hornets'ın, Karl-Anthony Towns - Julius Randle takas işlemini kolaylaştırmak adına üç adet ikinci tur draft hakkı aldığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Towns'ın Randle ve Donte DiVincenzo ile takasının bir parçası olarak Hornets'ın birkaç oyuncu ve seçim aldığını duyurdu.



Hornets'ın New York Knicks'ten DaQuan Jeffries, Charlie Brown ve Duane Washington Jr.'ın yanı sıra iki adet ikinci tur draft seçimi ve Minnesota Timberwolves'tan ise bir adet ikinci tur seçimi alacağı bildirildi.



Charania ayrıca Charlotte'ın takası sonuçlandırmak için James Nnaji'yi de Knicks'e gönderdiğini söyledi.



Üç takımlı takas sonrası tüm her takımın elde ettikleri ise şu şekilde:



Knicks: Karl-Anthony Towns, James Nnaji'nin draft hakları



Timberwolves: Julius Randle, Donte DiVincenzo, Keita Bates-Diop ve 2025 birinci tur seçimi



Hornets: 2025 ikinci tur seçimi, 2026 ikinci tur seçimi, DaQuan Jeffries, Charlie Brown Jr., Darius Washington ve 7,2 milyon dolar nakit.