24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
0-132'
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Hollanda'dan İsrail takımları için karar!

Amsterdam Belediye Meclisi, İsrailli takımların şehirde istenmediğini belirten kararı kabul etti.

calendar 24 Eylül 2025 14:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hollanda'dan İsrail takımları için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amsterdam Belediye Meclisi, DENK Partisi Meclis Üyesi Sheher Han'ın önerisiyle "işgal veya ırkçılığa katkıda bulunan" ülkelerden gelen spor kulüplerini şehirde istenmediğini belirten tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

DENK Partisi Amsterdam Belediye Meclis Grubu Başkanı Han'ın İsrail'in yasa dışı ilhak ve ırkçılık politikalarına katılan kulüplerin şehirde istenmediğini kaydeden tasarısı, Belediye Meclisinde onayladı.

Tasarı, 9'a karşı 42 oyla kabul edilirken kararın Hollanda'daki spor kuruluşları ve futbol federasyonuna iletileceği belirtildi.


Tasarıda, "yasa dışı yerleşim yerlerinde kurulmuş, doğrudan veya dolaylı olarak hukuksuz işgallerin devam etmesine katkıda bulunan veya kendi radikal taraftar gruplarındaki aşırılık yanlısı ve ırkçı ifadelere karşı sistematik olarak harekete geçmeyi reddeden spor kulüplerinin" Amsterdam'da istenmediği ilan edildi.

İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği ve bölgeyi açık hava hapishanesi olarak kullandığına ilişkin BM raporları, UAD kararı ve bağımsız kuruluşların raporlarına atıfta bulunan karar tasarısında, Beitar Jerusalem ve Maccabi Tel Aviv gibi İsrail takımlarının Arap ve Filistin karşıtlığı yaptığı ve ırkçılık yapmakla bilindikleri kaydedildi.

Tasarıda, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 3 Ekim 2024 tarihli açıklamasına atıf yapılarak FIFA'nın uluslararası hukuka ve kulüplerin insan haklarına yönelik sorumluluklarına uygun hareket etmesi gerektiği ve bu çerçevede yasa dışı yerleşim bölgelerinde faaliyet gösteren İsrailli kulüplerin uluslararası turnuvalardan çıkarılması çağrısı yapıldığı bildirildi.

Ayrıca tasarıda, yasa dışı yerleşimlerde kurulan, hukuksuz işgallere doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunan ya da ırkçı ve aşırılıkçı taraftar gruplarına karşı sistemli bir şekilde önlem almayan spor kulüplerinin Amsterdam'da istenmediği ifade edildi.

Tasarıya muhalefet eden bazı meclis üyeleri, tasarının çok geniş ve muğlak ifadeler içerdiğini, bu nedenle İsrail dışındaki ülkelerin kulüplerini de kapsayabileceğini savundu.

Bu eleştiriler üzerine Sheher Han, tasarının ilkesel olarak tüm ülkeler için geçerli olduğunu ancak özellikle İsrail'in işgalci ve ırkçı politikalarına destek veren ve bu politikalarda aktif rol alan takımların hedef alındığını, dolayısıyla diğer ülke takımlarının bu kapsamda değerlendirilmediğini söyledi.

- Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olaylar

İsrailli taraftarlar, 7 Kasım 2024'te Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve sonrasında Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarını sökerek ve Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalarla saldırmıştı.

Maç sonrası Maccabi Tel Aviv taraftarlarına karşılık verilmesiyle büyüyen olaylarda, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail hükümeti, Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları "taraftarlarının saldırıya uğradığı" şeklinde sunmaya çalışırken Belediye Başkanı Femke Halsema, olaylar sonrası haziran ayında Maccabi taraftarlarını şehre bir daha davet etmeyeceğini açıklamıştı.

Maccabi Tel Aviv bu sene Avrupa Ligi'ne katılırken UEFA'nın, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrailli takımları UEFA organizasyonlarından men edilmesine yönelik değerlendirmeyi bu hafta yapması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.