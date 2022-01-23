Hollanda Ligi Eredivisie'de 20. hafta karşılaşmasında NEC Nijmegen, Feyenoord'u konuk etti.



Goffertstadion'da oynanan müsabaka, Feyenoord'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 32. (p) ve 53. dakikalarda Orkun Kökçü, 64. dakikada Jahanbakhsh ile 90+1. dakikada Til kaydetti. Nijmegen'in tek sayısı ise 17. dakikada Schone'den geldi.



Nijmegen'de Marquez, 87. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Nijmegen'deki milli futbolcumuz Ali Akman ise 68. dakikada kenara geldi.



Bu sonucun ardından son 3 maçta 2. galibiyetini alan Feyenoord, 42 puanla 3. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Nijmegen ise 26 puanla 9. sırada yer buldu.



Feyenoord, gelecek hafta Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak. Nijmegen ise Zwolle deplasmanına gidecek.





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