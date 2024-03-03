Hollanda Eredivisie 24. haftasında lider PSV Eindhoven ile lig ikincisi Feyenoord karşı karşıya geldi. PSV Eindhoven'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



PSV Eindhoven, karşılaşmanın 4. dakikasında Malik Tillman'ın golüyle öne geçti. Feyenoord, bu gole 22. dakikada Yankuba Minteh ile cevap verdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarıya etkili başlayan Feyenoord, 61. dakikada Santiago Gimenez ile 2-1 öne geçti. PSV'den bu gole yanıt gecikmedi. Karşılaşmanın 71. dakikasında golünü atan Guus Til maça dengeyi getirdi ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.



Bu skorla birlikte liderliğini sürdüren PSV Eindhoven, puanını 66 yaptı. İkinci sıradaki yerini koruyan Feyenoord ise 56 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında PSV Eindhoven, Go Ahead deplasmanına gidecek. Feyenoord, sahasında Heracles'i ağırlayacak.





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