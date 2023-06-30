Hokey'de büyük galibiyet

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde İsveç'i 12-1 yendi.
Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-8'incilik klasman maçında İsveç ile karşılaştı.
İlk yarısını 7-0 önde tamamladığı mücadelede, rakibini 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, 5-6'ncılık klasman maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-8'incilik klasman maçında İsveç ile karşılaştı.
İlk yarısını 7-0 önde tamamladığı mücadelede, rakibini 12-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden ay-yıldızlılar, 5-6'ncılık klasman maçında yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
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