Hoffenheim ligde kaldı, Stuttgart play-out'a

Bundesliga'nın son haftasında Hoffenheim deplasmanda Stuttgart ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Hoffenheim ligde kaldı, Stuttgart play-out'a
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 18:35
Son güncelleme 28 Mayıs 2023 17:44
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile Pellegrino Matarazzo'nun yönetimindeki Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere biterken maçın ilk golünü konuk ekip Hoffenheim adına 75. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Ev sahibi Stuttgart adına ise beraberlik golünü 80. dakikada Tiago Tomas kaydetti.

Bu sonucun ardından 36 puana ulaşan Hoffenheim ligi 12. sırada tamamlarken 33 puan ile 16. sırada kalan Stuttgart, ligde kalmak için Bundesliga 2'de sezonu 3. tamamlayan ekip ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery