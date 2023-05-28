Hoffenheim ligde kaldı, Stuttgart play-out'a

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Sebastian Hoeness'in ekibi Stuttgart ile Pellegrino Matarazzo'nun yönetimindeki Hoffenheim karşı karşıya geldi.



Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele 1-1 berabere biterken maçın ilk golünü konuk ekip Hoffenheim adına 75. dakikada Ihlas Bebou kaydetti. Ev sahibi Stuttgart adına ise beraberlik golünü 80. dakikada Tiago Tomas kaydetti.



Bu sonucun ardından 36 puana ulaşan Hoffenheim ligi 12. sırada tamamlarken 33 puan ile 16. sırada kalan Stuttgart, ligde kalmak için Bundesliga 2'de sezonu 3. tamamlayan ekip ile karşılaşacak.



