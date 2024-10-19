Hoffenheim evinde 3 golle galip

Almanya Bundesliga'nın 7.haftasında Hoffenheim, konuk ettiği Bochum'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Hoffenheim evinde 3 golle galip
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19 Ekim 2024 18:25
Almanya Bundesliga 7. Hafta karşılaşmasında Hoffenheim, evinde Bochum ile karşılaştı. PreZero Arena Stadyumu'ndaki maçta Hoffenheim, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hoffenheim'e galibiyeti getiren golleri 11'de Andrej Kramaric, 64'te Marius Bülter, 90+3'te Haris Tabakovic attı. Bochum'un tek golünü ise 76'da Cristian Gamboa kaydetti.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim deplasmanına konuk olacak. Bochum, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.

 

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