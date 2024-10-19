Hoffenheim evinde 3 golle galip

Almanya Bundesliga 7. Hafta karşılaşmasında Hoffenheim, evinde Bochum ile karşılaştı. PreZero Arena Stadyumu'ndaki maçta Hoffenheim, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Hoffenheim'e galibiyeti getiren golleri 11'de Andrej Kramaric, 64'te Marius Bülter, 90+3'te Haris Tabakovic attı. Bochum'un tek golünü ise 76'da Cristian Gamboa kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim deplasmanına konuk olacak. Bochum, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.
Hoffenheim'e galibiyeti getiren golleri 11'de Andrej Kramaric, 64'te Marius Bülter, 90+3'te Haris Tabakovic attı. Bochum'un tek golünü ise 76'da Cristian Gamboa kaydetti.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim deplasmanına konuk olacak. Bochum, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.