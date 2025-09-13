Hoffenheim, Berlin'de 3 puanı aldı!

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.
Alte Försterei Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hoffenheim 4-2 kazanmayı başardı.
Mavi-beyazlı ekibin gollerini 45+1. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric, 45+3. ve 51. dakikalarda Fisnik Asllani ile 83. dakikada Tim Lemperle kaydetti.
Ev sahibi Union Berlin'in gollerini ise 49. dakikada Ilyas Ansah ve 71. dakikada Tom Rothe attı. Berlin ekibinde ikinci golü kaydeden Tom Rothe, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hoffenheim puanını 6'ya çıkarırken Union Berlin 3 puanda kaldı.
Hoffenheim, ligin 4. haftasında Bayern Münih'i sahasında ağırlayacak. Union Berlin ise Eintracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak.