Hırvat ve Boşnak basınından Livakovic'e övgü

Dominik Livakovic'in Alanya maçındaki oyununa Hırvat ve Boşnak basını övgü yağdırdı. 28 yaşındaki file bekçisi için, "Her kuruşuna değer, o kurtarışı herkes yapamaz" gibi başlıklar atıldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Hırvat ve Boşnak basınından Livakovic'e övgü
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26 Eylül 2023 09:50
Fenerbahçe'nin 6.6 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Süper Lig'de 1-0 kazanılan Alanyaspor maçındaki performansıyla Balkan basınından çok büyük övgüler aldı.

Özellikle Hırvat medyası, 28 yaşındaki kaleciye geniş yer ayırdı.

Sportsportba, "Ödenen her kuruşa değecek" başlığını attı.

Sportclanak, "Harika Livakovic. Herkesin gol sandığı bir şutu kurtardı" derken Tportal, "40. dakikadaki kurtarışını izleyin" değerlendirmesini yaptı. 

Fenerbahçe, Livakovic'in forma giydiği 3 karşılaşmada kalesinde 1 gol gördü. 

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