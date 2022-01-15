Hikmet Karaman: 'Bize göre iyi bir maç oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman konuştu.

Hikmet Karaman, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile taraftarlarına gösterdikleri konukseverlik ve centilmenlikten dolayı teşekkür etti.



Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu, ligde ilk 5'i çok rahat zorlayabileceğini aktaran Karaman, "Biz mütevazı bir kadroya sahibiz. Bize göre iyi bir maç oldu. Beraberlik golünü attığımız için mutluyuz." diye konuştu.



Karaman, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na da kendilerine verdiği katkıdan dolayı teşekkür etti.



Her iki takımdaki eksiklikler hakkındaki görüşünün sorulması üzerine Karaman, "Her iki takımda da eksiklik var. Bizde daha çok var. Oyuncularımız özellikle 1-0 geriye düştükten sonra oyun disiplininden kopmadı. Oyunu da sonuna kadar götürdük." ifadelerini kullandı.





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