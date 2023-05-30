Miami Heat guardı Tyler Herro'nun, el kırığı sakatlığından Denver Nuggets'a karşı oynanacak NBA Finalleri'nin 3. maçında dönmeyi hedeflediği bildirildi.



Heat'in playoff maratonunun ilk maçında oynayan ancak o zamandan beri 17 maç kaçırmış olan Herro, sakatlığı 16 Nisan'da Milwaukee Bucks'a karşı oynanan maçın ikinci çeyreğinde geçirmişti.



23 yaşındaki oyuncu normal sezonda maç başına 20.1 sayı, 5.4 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamış, ayrıca %93.4 serbest atış isabeti ile bu alanda lig lideri olmuştu.



Veteran forvet Kevin Love, Herro'nun ilk beş kadrosunda en sık yerini alan oyuncu olmuş, ancak Gabe Vincent ve Caleb Martin de dahil olmak üzere diğer rol oyuncuları da bu pozisyona katkıda bulunmuşlardı.



