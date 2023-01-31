Hentbolda Türkiye Kupası Sekizli Final kuraları çekildi

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final kuraları çekildi.



Ankara'daki THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Erkovan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan ile kulüp yetkilileri katıldı.



Sekizli finalde rakiplerine üstünlük sağlayacak ekipler yarı finale yükselecek. Yarı finalin kazanan ekipleri ise final maçında karşı karşıya gelecek.



Kadınlarda Sekizli Final'e Bolu ev sahipliği yapacak



HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Sekizli Final, 23-26 Şubat tarihlerinde Bolu'nun ev sahipliğinde yapılacak.



Karaçayır Spor Salonu'ndaki Sekizli Final'de Kastamonu Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, Görele Belediyespor ve Tekirdağ Süleymanpaşa takımları mücadele edecek.



Kadınlarda çeyrek final eşleşmelerinde maçların programı şöyle:



23 Şubat Perşembe



Konyaaltı Belediyespor-Üsküdar Belediyespor



Kastamonu Belediyespor-Tekirdağ Süleymanpaşa



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor



Armada Praxis Yalıkavakspor-Görele Belediyepor



Erkekler Sekizli Final maçları Konya'da



HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Sekizli Final, 15-18 Mart 2023 tarihleri arasında Konya'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılacak.



Sekizli Final'de Beşiktaş Yurtbay Seramik, Beykoz Belediyepor, Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi yer alacak. Sekizli Final'de galip gelecek takım yarı finale yükselecek.



Erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:



15 Mart Çarşamba



HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda ise Sekizli Final eşleşmeleri ise şöyle:



Sakarya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi



Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor



Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor



Spor Toto-Mihalıççık





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