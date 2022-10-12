Hentbolda rakibimiz Portekiz!

A Milli Erkek Hentbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 1. Grup ilk maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda rakibimiz Portekiz!
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12 Ekim 2022 15:34
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri 1. Grup ilk maçında 13 Ekim'de Portekiz ile karşılaşacak.

PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı İzlanda Hentbol Federasyonu'ndan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson hakem ikilisi yönetecek.

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