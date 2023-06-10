Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Kastamonu Belediyespor

Hentbol Kadınlar Ligi'nde seriyi 3-2'ye getiren Kastamonu Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Kastamonu Belediyespor
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10 Haziran 2023 18:22
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi beşinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Konyaaltı Belediyespor'u 29-24 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi ve 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle tamamladı.

Kastamonu Belediyespor, maçı 29-24 kazanarak seriyi 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonunda Kastamonu Belediyesporlu oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

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