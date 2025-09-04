04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Hentbol Kadınlar Süper Ligi başlıyor!

Hentbol Kadınlar Süper Ligi cuma günü oynanacak MC Sistem Yurdum - Odunpazarı karşılaşmasıyla başlayacak.

calendar 04 Eylül 2025 12:34
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Hentbol Kadınlar Süper Ligi başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonu, cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıkladığı programa göre sezonun açılış maçında, MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda saat 16.00'da karşılaşacak.

Ligde ilk haftanın programı şöyle:


- Cuma:

16.00 MC Sistem Yurdum-Odunpazarı (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

- 7 Eylül Pazar:

16.00 Üsküdar Belediyespor-Göztepe (Çamlıca)

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

- 9 Eylül Salı:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

- Statü

8 takımın yer aldığı ligde normal sezonu ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, play-off etabında mücadele edecek.

Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar ise play-out karşılaşmaları oynayacak. Play-out etabının ardından son 2 sırada yer alan takımlar, bir alt lige düşecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de son iki sezonda şampiyonluğa Armada Praxis Yalıkavak ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
