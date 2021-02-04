Henry Onyekuru'dan 'bel kırma' rekoru

Gaziantep maçında oyuna girer girmez 2 gol atıp maçı çeviren Onyekuru, Başakşehir maçında da parmak ısırttı. Onyekuru ayrıca Başakşehir karşısında bel kırma rekoru kırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Henry Onyekuru'dan 'bel kırma' rekoru
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04 Şubat 2021 11:18
Gaziantep maçında oyuna girer girmez 2 gol atıp maçı çeviren Onyekuru, Başakşehir maçında da parmak ısırttı.

İstanbul ekibi karşısında bir kafa golü atan Nijeryalı yıldız, ayrıca Mohamed'in attığı penaltıyı da yaptıran isimdi. Onyekuru ayrıca Başakşehir karşısında bel kırma rekoru kırdı. Başakşehir karşısında 9 kezle bu sezon bir Süper Lig maçında en fazla çalım atan Galatasaraylı oldu.

YİNE ATAR MI?

Onyekuru, Galatasaray forması altında 20. golünü Başakşehir'e attı. Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan maçta gol atması nedeniyle derbide gözler yine onda olacak.

BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI:

Topla buluşma 71
Pas %89.7
Gol 1
RCS topla buluşma 9
Kaz. ikili müc. 11
Çalım 9 



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