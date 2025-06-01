01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-390'
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
0-161'
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-018'
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-060'
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-263'
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
1-275'
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Hekimoğlu: "4. sırada bitirdiğimiz için üzgünüm"

Ligin son haftasında Beşiktaş formasıyla Bodrum FK'ya 2 gol atan Mustafa Erhan Hekimoğlu, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

calendar 01 Haziran 2025 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 22:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hekimoğlu: '4. sırada bitirdiğimiz için üzgünüm'
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Bodrum FK karşısında 2 gol atan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, maç sonrasında konuştu.

Bodrum FK karşılaşması hakkında konuşan Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Öncelikle gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama ligi 4. bitirdiğimiz için de bir o kadar üzgünüz. Önümüzdeki sezon daha çok çalışıp, inşallah taraftarlarımıza daha güzel bir futbol izleteceğiz." dedi

Milli takıma davet edilmesiyle ilgili konuşan Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Milli formayı temsil edeceğim için çok gururluyum. İnşallah orası da çok güzel geçer." dedi ve sözlerini tamamladı.

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