Hekimoğlu: '4. sırada bitirdiğimiz için üzgünüm'

Bodrum FK karşısında 2 gol atan Beşiktaş'ın genç oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, maç sonrasında konuştu.
Bodrum FK karşılaşması hakkında konuşan Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Öncelikle gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama ligi 4. bitirdiğimiz için de bir o kadar üzgünüz. Önümüzdeki sezon daha çok çalışıp, inşallah taraftarlarımıza daha güzel bir futbol izleteceğiz." dedi
Milli takıma davet edilmesiyle ilgili konuşan Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Milli formayı temsil edeceğim için çok gururluyum. İnşallah orası da çok güzel geçer." dedi ve sözlerini tamamladı.
Bodrum FK karşılaşması hakkında konuşan Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Öncelikle gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama ligi 4. bitirdiğimiz için de bir o kadar üzgünüz. Önümüzdeki sezon daha çok çalışıp, inşallah taraftarlarımıza daha güzel bir futbol izleteceğiz." dedi
Milli takıma davet edilmesiyle ilgili konuşan Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Milli formayı temsil edeceğim için çok gururluyum. İnşallah orası da çok güzel geçer." dedi ve sözlerini tamamladı.