Hatice Akbaş, adını bir üst tura yazdırdı

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Hatice Akbaş, Alman rakibi Zeina Nassar'ı yenerek tur atladı.



Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde 54 kilo son 32 tur maçında ringe çıkan Hatice, Almanya'dan Zeina Nassar ile karşılaştı.



Üç rauntta da rakibine üstünlük kuran Hatice, bir üst tura adını yazdırdı.



Hatice, Ermenistan'dan Ekaterina Sycheva ile eşleşti.





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