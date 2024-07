Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inanıyor.



Bordo-beyazlı takımın 28 yaşındaki stoperi, takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Recep Burak Yılmaz, AA muhabirine, kamp çalışmaları, ligde oynayacakları ilk müsabaka ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.



"İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum"



Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "İyi çalıştığımızı düşünüyorum. İdmanlar sert geçiyor ama bunun meyvesini ligde almamız gerekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapmalı ve devamını getirmeliyiz. İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.



Yılmaz, ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanına gideceklerini belirterek, "Şu an çok şükür takımımızda sakatlık yok. En önemlisi de o zaten. Çünkü kamplarda yoğun antrenmanlardan dolayı sakatlıklar olabiliyor. İlk haftada bazen büyük takımları çekmek dezavantaj olabilir ama bizim düşüncemiz; bu bir avantaj. Son şampiyona karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak biz bunun üstesinden geleceğiz. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Hocamız da bize güveniyor. Oradan mutlu döneceğiz. Tek gayemiz lige iyi bir başlangıç yapmak." ifadelerini kullandı.



Akataş Hatayspor'da 3. yılı olacağını dile getiren tecrübeli oyuncu, "Geçtiğimiz yıl sıkıntılı süreçler yaşadık. Bu yıl için ise hissiyatım, çok güzel günler geçireceğimiz yönünde. Ben Türkiye'de 3. Lig'den Süper Lig'e kadar her kulvarda oynadım. Hedefim hep burasıydı. Biraz geç yakaladım, burada kalıcı olmak zor ama imkansız değil. O yüzden hedefimizin hep yukarısı olması lazım. Hatayspor'un bir parçası olduğum için çok mutluyum. İnşallah kariyerime burada devam etmek nasip olur." diye konuştu.



"A Milli Takım forması giymek her futbolcunun hayali"



Yılmaz, ileride A Milli Futbol Takım'a kadar yükselmeyi arzu ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"A Milli Takım forması giymek, o gururu yaşamak, her futbolcunun hayali. Bana bu zamana kadar nasip olmadı ama inşallah çok çalışıp kendimi geliştirirsem, orası da nasip olur. Çünkü bunun çok örnekleri var. Alt liglerde oynayıp yukarı gelerek milli formayı giyenler var. Bu herkese nasip olabilir. Çok çalışıp sabır göstermek onun şifresi diyebilirim. Hatayspor'da kontratımın son senesi ama burada devam etmek istiyorum. Sonrasında tabii ki hep hayaller var. Dört büyüklerde veya çok daha güçlü takımlarda oynamak... Avrupa hayali de olabilir ama şu an benim odaklandığım Hatayspor. Son 1 yılım ve bunun hakkını sonuna kadar vererek başarı elde edip, sonrasına bakmak istiyorum."









