Cem Bölükbaşı, yeni takımıyla pistlere çıkacak

FORMULA 2 ve Super Formula serilerinde geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda yeni takımı Nielsen Racing takımıyla çıkacak.



Espordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2025 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) yarışmaya devam ediyor. Bölükbaşı, Nielsen Racing takımıyla ilk yarışına, İspanya'nın Barselona kentinde çıkacak. Yeni sezonda Bölükbaşı, takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.



ELMS BARSELONA YARIŞI, PAZAR GÜNÜ 14.00'TE BAŞLAYACAK



Toplamda 42 aracın piste çıktığı ELMS Barselona'daki yarış, 6 Nisan Pazar günü saat 14.00'te başlayacak ve European Le Mans Series YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Cem Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışıyor.



ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞINA KATILACAK



Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere üç farklı araç sınıfı bulunuyor. 6 yarışlık sezonun sonunda LMP2'nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak.



ELMS'de her puanın çok büyük önemi bulunurken yarışlarda sadece ilk 10'da yer alan pilotlar puan alabiliyor. Bu puanlar ise sırasıyla şöyle; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1. Bunlara ek sıralama turlarında pol pozisyonunu alan pilota da ekstra 1 puan veriliyor.



