Beşiktaş, Göztepe karşısında 10 kişi kaldı!

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart görmesinin ardından Göztepe karşısında 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Göztepe karşısında 10 kişi kaldı!
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03 Nisan 2025 21:21
Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı kupa maçında 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Tayyi Talha Sanuç, Juan'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.

Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulde serbest vuruşu kullanan Romulo, topu ağlara gönderdi.

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