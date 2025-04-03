Beşiktaş, Göztepe karşısında 10 kişi kaldı!

Beşiktaş, Göztepe ile oynadığı kupa maçında 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Tayyi Talha Sanuç, Juan'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulde serbest vuruşu kullanan Romulo, topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Tayyi Talha Sanuç, Juan'a yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kartın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.
Tayyip Talha'nın Juan'a yaptığı faulde serbest vuruşu kullanan Romulo, topu ağlara gönderdi.
Tayyip Talha Sanuç'un kırmızı kart gördüğü pozisyon pic.twitter.com/cI2esWkV7b
— Sporxtv (@sporxtv) April 3, 2025