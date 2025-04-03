Beşiktaş'ta sistem değişmedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinin ardından kupadaki Göztepe maçında da santrforsuz sistem kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sistem değişmedi!
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03 Nisan 2025 19:28
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ligde Galatasaray derbisinde olduğu gibi Göztepe maçında da santrforsuz sistemle takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Göztepe karşısında en uçta Rafa Silva görev yapacak.

Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:




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