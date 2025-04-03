Beşiktaş'ta sistem değişmedi!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ligde Galatasaray derbisinde olduğu gibi Göztepe maçında da santrforsuz sistemle takımını sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta Göztepe karşısında en uçta Rafa Silva görev yapacak.
Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ligde Galatasaray derbisinde olduğu gibi Göztepe maçında da santrforsuz sistemle takımını sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta Göztepe karşısında en uçta Rafa Silva görev yapacak.
Beşiktaş'ın Göztepe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: