Golden State Warriors, Batı Konferansı'nda olası bir ilk tur playoff eşleşmesi niteliği taşıyan mücadelede Los Angeles Lakers'ı 123-116 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.



Warriors'ın süperstarı Stephen Curry maçı 37 sayıyla tamamlarken, Brandin Podziemski 28 sayı üreterek kariyerinin en yüksek üçlük isabetine (8) ulaştı. Podziemski'nin dış şut performansı, Curry'nin üç sayı çizgisinin gerisinden 4/11 isabetle oynadığı gecede Warriors'a önemli bir avantaj sağladı. Curry, Salı günü Memphis Grizzlies karşısında attığı 52 sayı ve 12 üçlükle gösterdiği üstün performansın ardından sahaya yine etkili bir oyun koydu.



Lakers cephesinde LeBron James 33 sayı, 9 asist ile takımını sırtlarken, Austin Reaves 31 sayı üreterek 9 üçlükle kariyerinin en iyi dış şut performanslarından birini sergiledi. Rui Hachimura 24 sayılık katkı sağlarken, Luka Dončić 19 sayıyla oynadı ancak denediği altı üçlükten hiçbirinde isabet bulamadı.



Jonathan Kuminga, kenardan gelerek 18 sayı ve 9 ribaundluk performansıyla Warriors'a ekstra katkı sundu. Bu galibiyetle Warriors, Lakers'a karşı bu sezon oynadığı dört maçtaki ilk galibiyetini elde etti. Ayrıca, Los Angeles'taki son galibiyetlerini tam bir yıl önce almışlardı.



İki takım da Cumartesi günü art arda ikinci maçlarına çıkacak. Warriors, sahasında Batı lideri Denver Nuggets'ı konuk ederken, Lakers New Orleans Pelicans'ı ağırlayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Orlando Magic 109-97 Washington Wizards

Milwaukee Bucks 126-113 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 105-90 Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies 110-108 Miami Heat

Portland Trail Blazers 112-103 Toronto Raptors



