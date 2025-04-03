Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon belli olacak

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de Dörtlü Final Ankara'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon belli olacak
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03 Nisan 2025 21:50
Hentbol Kadınlar 1. Ligi 2024-2025 Sezonu Dörtlü Final heyecanı cuma günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final müsabakaları 4-6 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakalar sonucunda iki takım adını Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yazdıracak. Play-off mücadeleleri sonucunda Dörtlü Final'e yükselen Tekirdağ CTE ve Polatlı Belediyesi ile ligde gruplarını lider tamamlayan Aksaray Belediyesi ve Odunpazarı Gençlik SK, şampiyonluk için karşılaşacak.

Maçların programı şu şekilde:

4 Nisan Cuma:

13.00 Odunpazarı GSK-Polatlı Belediyesi SK

15.00 Aksaray Belediyesi SK-Tekirdağ CTE SK

5 Nisan Cumartesi:

16.00 Odunpazarı GSK-Tekirdağ CTE SK

18.00 Aksaray Belediyesi SK-Polatlı Belediyesi SK

6 Nisan Pazar:

13.45 Tekirdağ CTE SK-Polatlı Belediyesi SK

16.00 Odunpazarı GSK-Aksaray Belediyesi SK

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