Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon belli olacak

Hentbol Kadınlar 1. Ligi 2024-2025 Sezonu Dörtlü Final heyecanı cuma günü Ankara'da başlayacak.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final müsabakaları 4-6 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Müsabakalar sonucunda iki takım adını Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yazdıracak. Play-off mücadeleleri sonucunda Dörtlü Final'e yükselen Tekirdağ CTE ve Polatlı Belediyesi ile ligde gruplarını lider tamamlayan Aksaray Belediyesi ve Odunpazarı Gençlik SK, şampiyonluk için karşılaşacak.



Maçların programı şu şekilde:



4 Nisan Cuma:



13.00 Odunpazarı GSK-Polatlı Belediyesi SK



15.00 Aksaray Belediyesi SK-Tekirdağ CTE SK



5 Nisan Cumartesi:



16.00 Odunpazarı GSK-Tekirdağ CTE SK



18.00 Aksaray Belediyesi SK-Polatlı Belediyesi SK



6 Nisan Pazar:



13.45 Tekirdağ CTE SK-Polatlı Belediyesi SK



16.00 Odunpazarı GSK-Aksaray Belediyesi SK



