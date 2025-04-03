Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon belli olacak

Hentbol Kadınlar 1. Ligi 2024-2025 Sezonu Dörtlü Final heyecanı cuma günü Ankara'da başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final müsabakaları 4-6 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Müsabakalar sonucunda iki takım adını Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yazdıracak. Play-off mücadeleleri sonucunda Dörtlü Final'e yükselen Tekirdağ CTE ve Polatlı Belediyesi ile ligde gruplarını lider tamamlayan Aksaray Belediyesi ve Odunpazarı Gençlik SK, şampiyonluk için karşılaşacak.
Maçların programı şu şekilde:
4 Nisan Cuma:
13.00 Odunpazarı GSK-Polatlı Belediyesi SK
15.00 Aksaray Belediyesi SK-Tekirdağ CTE SK
5 Nisan Cumartesi:
16.00 Odunpazarı GSK-Tekirdağ CTE SK
18.00 Aksaray Belediyesi SK-Polatlı Belediyesi SK
6 Nisan Pazar:
13.45 Tekirdağ CTE SK-Polatlı Belediyesi SK
16.00 Odunpazarı GSK-Aksaray Belediyesi SK
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dörtlü Final müsabakaları 4-6 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Müsabakalar sonucunda iki takım adını Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ne yazdıracak. Play-off mücadeleleri sonucunda Dörtlü Final'e yükselen Tekirdağ CTE ve Polatlı Belediyesi ile ligde gruplarını lider tamamlayan Aksaray Belediyesi ve Odunpazarı Gençlik SK, şampiyonluk için karşılaşacak.
Maçların programı şu şekilde:
4 Nisan Cuma:
13.00 Odunpazarı GSK-Polatlı Belediyesi SK
15.00 Aksaray Belediyesi SK-Tekirdağ CTE SK
5 Nisan Cumartesi:
16.00 Odunpazarı GSK-Tekirdağ CTE SK
18.00 Aksaray Belediyesi SK-Polatlı Belediyesi SK
6 Nisan Pazar:
13.45 Tekirdağ CTE SK-Polatlı Belediyesi SK
16.00 Odunpazarı GSK-Aksaray Belediyesi SK