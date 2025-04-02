Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynar mı?

Futbol dünyasında genel kabul gören kurala göre, bir futbolcunun bir kupa maçında gördüğü kırmızı kart cezası genellikle sadece o kupa organizasyonu içindeki maçları kapsar. Bu, kupa ve lig müsabakalarının farklı disiplinler olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla, bir oyuncu Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası veya farklı bir ülkenin ulusal kupasında kırmızı kart gördüyse, bu ceza genellikle bir sonraki lig maçında geçerli olmaz ve oyuncu lig maçında forma giyebilir.

Bu ayrımın temelinde, farklı turnuvaların kendine özgü kuralları ve düzenlemeleri olması yatar. Her futbol federasyonu ve organizasyon komitesi, kendi turnuvaları için ayrı disiplin yönetmelikleri belirleyebilir. Bu nedenle, bir turnuvada işlenen bir disiplin ihlalinin cezasının başka bir turnuvaya taşınması genellikle söz konusu olmaz.