Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 20:21 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 20:21

Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynar mı?

Futbolseverlerin sıkça merak ettiği konulardan biri, bir futbolcunun kupa maçında kırmızı kart görmesi durumunda lig maçında oynayıp oynayamayacağıdır. Bu durum, özellikle takımların hem ligde hem de kupada mücadele ettiği yoğun dönemlerde daha da önem kazanmaktadır. Peki, kupa maçında kırmızı kart gören bir oyuncu, bir sonraki lig maçında sahaya çıkabilir mi?

Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynar mı?
Abone Ol
Futbol dünyasında genel kabul gören kurala göre, bir futbolcunun bir kupa maçında gördüğü kırmızı kart cezası genellikle sadece o kupa organizasyonu içindeki maçları kapsar. Bu, kupa ve lig müsabakalarının farklı disiplinler olarak kabul edilmesinden kaynaklanır. Dolayısıyla, bir oyuncu Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası veya farklı bir ülkenin ulusal kupasında kırmızı kart gördüyse, bu ceza genellikle bir sonraki lig maçında geçerli olmaz ve oyuncu lig maçında forma giyebilir.

Neden Böyle Bir Ayrım Var?

Bu ayrımın temelinde, farklı turnuvaların kendine özgü kuralları ve düzenlemeleri olması yatar. Her futbol federasyonu ve organizasyon komitesi, kendi turnuvaları için ayrı disiplin yönetmelikleri belirleyebilir. Bu nedenle, bir turnuvada işlenen bir disiplin ihlalinin cezasının başka bir turnuvaya taşınması genellikle söz konusu olmaz.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Okan Buruk'tan 3 değişiklik! Galatasaray Okan Buruk'tan 3 değişiklik!
Fenerbahçe'de penaltı itirazı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
Fenerbahçe'de 3 eksik! Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3 eksik!
Jose Mourinho'dan iki değişiklik! Fenerbahçe Jose Mourinho'dan iki değişiklik!
Kadıköy'de derbi öncesi L-Gante ve Wanda düeti çalındı Fenerbahçe Kadıköy'de derbi öncesi L-Gante ve Wanda düeti çalındı
Trabzonspor, kupada uzatmalarda turladı! Trabzonspor Trabzonspor, kupada uzatmalarda turladı!
Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynar mı? Gündem Kupada Kırmızı Kart Gören Ligde Oynar mı?
Fenerbahçe Galatasaray canlı yayın, Kesintisiz linki ATV Gündem Fenerbahçe Galatasaray canlı yayın, Kesintisiz linki ATV
Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV kesintisiz izle, FB GS derbi izle Gündem Fenerbahçe Galatasaray maçı ATV kesintisiz izle, FB GS derbi izle
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
2
Fenerbahçe'den Göztepe'ye takas teklifi: Taha Altıkardeş
3
Arda Güler'in asisti, Real Madrid'i finale taşıdı!
4
Serdal Adalı'dan Yasin Kol'a: "Hakkınızı helal edin"
5
Fenerbahçe - Galatasaray: 11'ler
6
Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler
7
Acun Ilıcalı ve İbrahim Hatipoğlu'ndan karşılıklı göndermeler!

SON HABERLER