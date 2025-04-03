Benzine zam var mı, gelecek mi? 3 Nisan 2025

Benzin, motorin ve LPG fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru değişiklikleriyle birlikte sürekli olarak gündemdeki yerini koruyor.





BENZİNE ZAMN VAR MI, GELECEK Mİ?



Brent petrol ve kurdaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıyor.



Sektör kaynaklarına göre; benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 25 kuruş zam geliyor.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Benzinin litresi İstanbul'da 46 lira 27 kuruş, Ankara'da 47 lira 29 kuruş, İzmir'de 47 lira 65 kuruşa satılıyor.