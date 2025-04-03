Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Euroleague play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.
Euroleague 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.
Euroleague'de normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.
Euroleague 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.
Euroleague'de normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.