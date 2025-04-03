Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi

Panathinaikos, THY Euroleague'de Monaco'yu 88-76 yenerek ilk 4'ü garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Panathinaikos, Euroleague'de ilk 4'ü garantiledi
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03 Nisan 2025 23:51
Son güncelleme 03 Nisan 2025 23:59
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, Euroleague play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.

Euroleague 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.

Euroleague'de normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.

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