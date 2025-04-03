Beşiktaş'ta Ersin'e tepki!

Beşiktaş, Göztepe'ye 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti.
Beşiktaş tribünleri, bu karşılaşmanın son anlarında Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç 3-1'e geldikten sonra top Ersin'e geldiğinde 24 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.
Beşiktaş tribünleri, bu sezon daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında Ersin'e tepki göstermişti.
Beşiktaş tribünleri, bu karşılaşmanın son anlarında Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç 3-1'e geldikten sonra top Ersin'e geldiğinde 24 yaşındaki futbolcuyu ıslıkladı.
Beşiktaş tribünleri, bu sezon daha önce de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında Ersin'e tepki göstermişti.