Haber Tarihi: 03 Nisan 2025 12:02 - Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2025 12:02

Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü itibarıyla sona erdi. Kamuda tatilin 9 güne uzatılmasıyla bazı kurumların çalışma durumu merak konusu oldu. 3 Nisan Perşembe günü banka şubeleri ve çağrı merkezlerinde işlemi olan vatandaşlar, bugün bankalar açık mı, ne zaman açılacak? sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? İşte 2-3-4 Nisan tarihleri için bankaların çalışma durumu

Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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3 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, idari izinler devam ediyor. Bu nedenle, bankaya gitmeyi planlayanlar, "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezleri için geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram sonrası bankaların çalışma durumu…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Geçmiş yıllarda, idari izin günlerinde bankalar genellikle hizmet veriyor çünkü 2-3-4 Nisan tarihlerinde resmi tatil uygulanmamaktadır.

Bu nedenle, 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri açık olacaktır.

BUGÜN EFT-HAVALE YAPILIYOR MU?

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.
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