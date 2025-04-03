Bugün (3 Nisan Perşembe) bankalar açık mı, çalışıyor mu?

3 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı resmi tatili sona ererken, idari izinler devam ediyor. Bu nedenle, bankaya gitmeyi planlayanlar, "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. 9 günlük tatilin banka şubeleri ve çağrı merkezleri için geçerli olup olmadığı merak ediliyor. İşte 2-3-4 Nisan bayram sonrası bankaların çalışma durumu…

Geçmiş yıllarda, idari izin günlerinde bankalar genellikle hizmet veriyor çünkü 2-3-4 Nisan tarihlerinde resmi tatil uygulanmamaktadır.

Bu nedenle, 2 Nisan Çarşamba günü banka şubeleri açık olacaktır.

Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT'ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00'dan sonra EFT'ler hesaplara aktarılacak.Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.