Göztepe'den Beşiktaş'a 2 maçta 7 gol!

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve yarı finale yükseldi.



Bu sonucun ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Siyah-Beyazlılar'ın kalesine son iki resmi maçta tam 7 gol attı.



LİGDE 4, KUPADA 3 GOL



Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 24 Kasım'da Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez daha Beşiktaş deplasmanına giden Göztepe, bu kez de sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.



İzmir temsilcisi, Beşiktaş karşısında son iki resmi maçta 7 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü.



Bu galibiyetin ardından Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi ve Trabzonspor'un rakibi oldu. Beşiktaş ise turnuavaya veda etti.



BİR SONRAKİ MAÇ 20 NİSAN'DA



Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 20 Nisan'da Beşiktaş'ı konuk edecek.