Mauro Icardi'den ezeli rakiplere gönderme: "Gelecek nesil çoktan seçti"

Uzun süredir sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplere mesaj gönderdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mauro Icardi'den ezeli rakiplere gönderme: 'Gelecek nesil çoktan seçti'
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04 Nisan 2025 00:58
Son güncelleme 04 Nisan 2025 01:03
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplere mesaj gönderdi.

Minik Galatasaray taraftarlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Gelecek nesil çoktan seçti. Minik Aslanlar"ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, sarı-kırmızılı camia tarafından büyük ilgi görürken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da bir gönderme olarak yorumlandı. Son dönemde üç büyük kulüp arasında taraftar sayıları ve yeni neslin ilgisi üzerine süren tartışmalara Icardi de katılmış oldu.

Taraftarlar, yıldız golcünün bu fotoğrafını "Aslan nesiller boyu hükmedecek", "Rakipler izlesin, geleceğin sahipleri burada" gibi yorumlarla paylaştı.

TARAFTARIN GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Sezon boyunca sahada gösterdiği performansın yanı sıra sosyal medyada da Galatasaray ruhunu yansıtan Icardi, bu paylaşımla bir kez daha taraftarın gönlünü fethetti.

GALATASARAY PERFORMANSI

32 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 61 gol attı ve 22 asist yaptı.   

 

 

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