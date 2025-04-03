Grealish: "Kardeşim 25 sene önce bugün vefat etmişti"

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Leicester City'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ilk golünü atan Jack Grealish, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Grealish: 'Kardeşim 25 sene önce bugün vefat etmişti'
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03 Nisan 2025 13:27
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, Leicester City'i, Jack Grealish ve Omar Marmoush'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Maçtaki ilk golü henüz 2. dakikada kaydeden Grealish, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, "Benim için güzel bir maç oldu çünkü küçük kardeşim, 25 sene önce bugün vefat etmişti. Bu durum aile için oldukça zor fakat gol atabildiğim için mutluyum. Annem ve babam, bu özel gün için buradaydı ve bu maçta gol atıp kazanmak mükemmel bir his." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla 28 maçta süre bulan Grealish, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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