Galatasaray'da Eren Elmalı tam isabet!

Galatasaray'ın ara transferin son gününde Trabzonspor'dan 3.5 milyon + 500 bin Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Eren Elmalı, derbideki mücadelesiyle kendisini eleştirenleri performansıyla haksız çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Eren Elmalı tam isabet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Nisan 2025 07:55
Takıma en fazla katkı yapan yeni isim olan ve sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen milli futbolcu, Fenerbahçe karşısında kritik müdahalelerde bulundu.

OKAN BURUK'TAN TAM NOT

Anderson Talisca'ya gol izni vermeyerek taraftarın alkışını toplarken hocası Okan Buruk'tan da tam not aldı.

FORMAYI KAPTI

Ismail Jakobs iyileşse bile Eren Elmalı, ilk 11'de oynamaya devam edecek.

DERBİ KARNESİ

Derbide yüzde 86 pas isabetinin yanı sıra 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. 4 tehlikeyi önlerken 2 pas arası ve 1 top çalma karnesi tutturdu.

GELECEK YIL 45 MİLYON TL KAZANACAK

Oyuncu, yarım sezonda 14 milyon TL alırken gelecek yıl 45 milyon TL kazanacak.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery