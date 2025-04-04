Galatasaray'da Eren Elmalı tam isabet!

Takıma en fazla katkı yapan yeni isim olan ve sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen milli futbolcu, Fenerbahçe karşısında kritik müdahalelerde bulundu.Anderson Talisca'ya gol izni vermeyerek taraftarın alkışını toplarken hocası Okan Buruk'tan da tam not aldı.Ismail Jakobs iyileşse bile Eren Elmalı, ilk 11'de oynamaya devam edecek.Derbide yüzde 86 pas isabetinin yanı sıra 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. 4 tehlikeyi önlerken 2 pas arası ve 1 top çalma karnesi tutturdu.Oyuncu, yarım sezonda 14 milyon TL alırken gelecek yıl 45 milyon TL kazanacak.