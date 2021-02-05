Hatayspor'da Kasımpaşa öncesi 2 cezalı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.
Ligde 23. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen bordo-beyazlılar, 35 puanla 6. sırada bulunuyor.
Takımda kart cezalısı Ruben Riberio ve Pablo Santos, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.
Ligde 23. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen bordo-beyazlılar, 35 puanla 6. sırada bulunuyor.
Takımda kart cezalısı Ruben Riberio ve Pablo Santos, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.