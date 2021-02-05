Hatayspor'da Kasımpaşa öncesi 2 cezalı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'da Kasımpaşa öncesi 2 cezalı
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05 Şubat 2021 13:59
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Ligde 23. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen bordo-beyazlılar, 35 puanla 6. sırada bulunuyor.

Takımda kart cezalısı Ruben Riberio ve Pablo Santos, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.



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