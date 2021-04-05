Hatayspor'da, Fatih Karagümrük öncesi 4 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor'da, Fatih Karagümrük öncesi 4 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2021 14:01
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenen bordo-beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.