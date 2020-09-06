Hatayspor'da De Guzman heyecanı!

Süper Lig'in çiçeği burnunda ekiplerinden Hatayspor, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. .

Haber; Sabah, Fotoğraf; Eintracht.de
Hatayspor'da De Guzman heyecanı!
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06 Eylül 2020 14:27
Süper Lig'in yeni ekibi Hatay, Frankfurt ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Jonathan De Guzman'la ilgileniyor.

Geçen sezon 10 maçta sadece 193 dakika şans bulan De Guzman'ın daha çok süre alabileceği bir kulüpte forma giymek istediği öğrenildi.

Futbola ülkesi Hollanda'da Feyenoord'da başlayan De Guzman, Mallorca, Villarreal, Swansea, Napoli, Carpi, Verona ve Frankfurt formaları da giydi.



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