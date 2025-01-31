Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Hatayspor Kulübü, yönetim kadrosundaki görev dağılımını resmen açıkladı. Yeni dönemde kulüp yönetiminde çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenecek isimler belirlenirken, yönetim kadrosu böyle şekillendi:



Başkan: Hikmet Çinçin



Başkan Vekili: Mustafa Baştuğ



Başkan Yardımcısı: Serdal Şahutoğlu



Genel Sekreter: İbrahim Cihangir



Basın Sözcüleri: Cem Hanoğlu - Serdal Şahutoğlu



Sayman: Selahattin Eskiocak



Altyapı Sorumluları: Volkan Öztürk, Ahmet Güney, Mehmet Ali Yapar



Reklam ve Sponsorluk - Store Sorumluları: İlyas Bayraktar, Bereket Zeytun



Kulüp Güvenlik Sorumluları: Abdullah Diril, İnan Beyazgül



TFF Temsilcisi: Ahmet Şeniz Melek



Futbol Şube Sorumluları: Volkan Öztürk, Serdal Şahutoğlu



Amatör İşler Sorumluları: Alihan Aslan, Cem Hanoğlu



Taraftar Sorumlusu ise henüz belirlenmedi.



Kulüp yönetimi, yeni yapılanma ile birlikte Hatayspor'un daha güçlü bir organizasyon yapısına kavuşacağını belirtti.



