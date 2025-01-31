Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da görev dağılımı belli oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 13:15
Hatayspor Kulübü, yönetim kadrosundaki görev dağılımını resmen açıkladı. Yeni dönemde kulüp yönetiminde çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenecek isimler belirlenirken, yönetim kadrosu böyle şekillendi:

Başkan: Hikmet Çinçin

Başkan Vekili: Mustafa Baştuğ

Başkan Yardımcısı: Serdal Şahutoğlu

Genel Sekreter: İbrahim Cihangir

Basın Sözcüleri: Cem Hanoğlu - Serdal Şahutoğlu

Sayman: Selahattin Eskiocak

Altyapı Sorumluları: Volkan Öztürk, Ahmet Güney, Mehmet Ali Yapar

Reklam ve Sponsorluk - Store Sorumluları: İlyas Bayraktar, Bereket Zeytun

Kulüp Güvenlik Sorumluları: Abdullah Diril, İnan Beyazgül

TFF Temsilcisi: Ahmet Şeniz Melek

Futbol Şube Sorumluları: Volkan Öztürk, Serdal Şahutoğlu

Amatör İşler Sorumluları: Alihan Aslan, Cem Hanoğlu

Taraftar Sorumlusu ise henüz belirlenmedi.

Kulüp yönetimi, yeni yapılanma ile birlikte Hatayspor'un daha güçlü bir organizasyon yapısına kavuşacağını belirtti. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery