Hatayspor'un konuğu Fatih Karagümrük

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 25 puan toplayan ve 15. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.
Hatay ekibi, 24 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.
KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde 10 maçlık 3 puan hasretine Adana Demirspor galibiyetiyle son veren Atakaş Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.
Mersin Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Ligde çıktığı 23 karşılaşmada 25 puan toplayan ve 15. sırada bulunan Hatayspor, rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 31 gol gördü.
Hatay ekibi, 24 puanla 16. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 sonuçlanmıştı.
KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.
Ligde 10 maçlık 3 puan hasretine Adana Demirspor galibiyetiyle son veren Atakaş Hatayspor ise 25 puanla 15. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti.