Hatayspor'un hatasını Zaha affetmedi!

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçta ev sahibi ekipten flaş bir hata geldi. Zaha hatayı affetmedi.

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Hatayspor'un hatasını Zaha affetmedi!
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11 Kasım 2023 19:39
Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maçta ev sahibi Zaha'dan flaş bir gol geldi.

Hakim Ziyech'in içeri çevirdiği topta Kilama topa yükselmek isterken kaleci Erce Kardeşler'in pozisyonu buldu. Topu istediği gibi uzaklaştıramayan Erce, meşin yuvarlağı Zaha'nın önüne bıraktı.

Topu bir anda önünde bulan Zaha 28. dakikada topu ağlara gönderdi.

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