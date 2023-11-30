Hatayspor, Antalyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Antalyaspor'u konuk edecek
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30 Kasım 2023 13:20
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Hatayspor ligde 13 maçta topladığı 17 puanla 10. sırada, Antalyaspor ise 19 puanla 7. sırada bulunuyor.

Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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