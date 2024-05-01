Hasan Arat'tan dev transfer operasyonu!

Beşiktaş için bu sezon beklentilerin altında geçerken siyah-beyazlılar gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Beşiktaş'ta bu anlamda Başkan Hasan Arat o yıldız isimle taraftarların gönlünü almayı planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Hasan Arat'tan dev transfer operasyonu!
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01 Mayıs 2024 08:52
Süper Lig'de aldığı Fenerbahçe yenilgisiyle üçüncülük hedefi de zora giren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

Yeni sezonda kadrosuna bir forvet takviyesi yapması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın bonservisi Bundesliga ekibi Leipzig'te bulunan ve bu sezon Real Sociedad'da kiralık oynayan Portekizli golcü Andre Silva'yı gündemine aldığı öğrenildi.

HAMLE YAPILACAK

25 yaşındaki golcü ile yakından ilgilenen Kartal'ın Alman ekibine dönmesi beklenen yıldız futbolcu için sezon sonunda girişimlere başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol ekibi ile 23 maça çıkan Silva 3 gole imza attı. İspanya'da kötü bir sezon geçiren Silva'nın da yeni sezonda başka bir takımda forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. 

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