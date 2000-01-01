"Harden, Oklahoma City Thunder yıllarını özlüyor!" iddiası

Houston Rockets süperstarı James Harden'in eski günlerini özlediği ve Rockets'ın 2018'de Bahamalar'a yaptığı gezisi sırasında, odasında saatlerce eski Oklahoma City Thunder maçlarını izlediği iddia edildi.



2012'de Rockets'a takas edildiğinden beri Harden, gezegendeki en iyi basketbol oyuncularından biri haline gelmişti. Geçtiğimiz sekiz yılda hem bireysel hem de takımının performansını yükseltmiş, maç başına %44 şut isabetiyle 29.6 sayı, 7.7 asist ve 6.0 ribaund ortalamaları elde etmişti.



Ne yazık ki, Houston'ın yıllar boyunca playofflarda belli noktalarda ileri geçememesi durumu, eski MVP'nin takımla geleceği hakkında farklı düşünceler edinmesine ve iddialara göre Brooklyn Nets'e gitmek istemesine yol açmıştı.



"OKC YILLARINI ÇOK SEVİYORDU"



The Athletic'den Kelly Iko ve David Aldridge'e göre, Harden'ın Nets'e katılma arzusunun bir bölümü, kendisinin çok yüksek saygı duyduğu Kevin Durant hakkındaki görüşlerinden kaynaklanıyor:



"Hem Brooklyn hem de Philadelphia ile bariz bağlar var. Harden'a yakın bir kaynağa göre James, kariyerinin başlarında sürekli olarak 'takımı bir arada tutan adam' olarak adlandırıldığı Thunder'da, Durant'le geçirdiği yılları çok seviyordu."



Aynı makalede, Harden'ın OKC'de Durant ve Westbrook'la geçirdiği zamana nasıl olumlu baktığını da belirtildi:



"Rockets'ın antrenman kampından önce Bahamalar'a yaptığı 2018 gezisi sırasında Harden, odasında saatlerce eski Thunder maçlarını izliyordu."



Harden, OKC'de 2009-2012 yılları arasında forma giymiş ve Russell Westbrook, Kevin Durant ve Serge Ibaka'nın arkasında altıncı adam olarak görev yapmıştı. Bu üç yıl boyunca sayı ortalaması 12 sayının biraz üzerinde olsa da, kadro ile, Rockets ile başaramadığının aksine 2012'de NBA Finalleri'ne ulaşmıştı.



