Harden, Brooklyn'e karşı ilk maçı öncesi "gergin değil!"

Philadelphia 76ers süperstarı James Harden, eski takımı Brooklyn Nets'e karşı oynanacak maç öncesinde "gergin olmadığını" söyledi.



Bu sezonun son takas gününde, Nets ve 76ers arasında Harden'ı 76ers'a, Ben Simmons'ı ise Nets'e gönderen bir hamle gerçekleşmişti.



Bu takas sonrasında birçok kişi Nets ve 76ers arasındaki bir sonraki maçı heyecanla bekliyor olsa da, Harden buna 'normal bir maç' gözüyle baktığını açıkladı:



"Hayır, gergin değilim. Basketbol oynuyoruz sonuçta. Ben her zaman elimden gelen emeği göstererek oyunumu oynarım ve sonuçlar ne olursa olsun önüme bakarım.



Doğrusu, her maç bizim için büyük bir maç. Oldukça yeni bir takımız. Şampiyonluk hedefimiz de olduğu için, kimle oynarsak oynayalım, her karşılaşma öğrenme sürecimizin bir parçası oluyor."



Harden, Philadelphia'ya katıldığından bu yana takımının oynadığı beş maçı da kazanmaya yardımcı olmuş ve bu süreçte 24.6 sayı, 7.6 ribaund ve 12.4 asist ortalamaları yakalamıştı.